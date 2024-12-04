La Curva Fiesole prepara una nuova coreografia: "Per Edo e per tutti i nostri ragazzi"

Nuova coreografia in vista per la Curva Fiesole in vista della partita che stasera la Fiorentina contro l'Empoli, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: "Per la partita di questa sera contro...

Nuova coreografia in vista per la Curva Fiesole in vista della partita che stasera la Fiorentina contro l'Empoli, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: "Per la partita di questa sera contro l'Empoli la Curva Fiesole metterà in scena una scenografia che riguarderà solo un settore della curva - ha comunicato sui propri account social la parte più calda del tifo di fede gigliata. Le regole e i tempi di esecuzione sono le stesse di domenica. Invitiamo il resto dello stadio a portare una sciarpa e a tenerla tesa per tutta la durata dell'inno della Fiorentina e di Allevi. È il momento di restare uniti, di far vedere ancora una volta cosa è in grado di fare questa città. Per Edo e per tutti i nostri ragazzi".

TMW SICURO: “CON L’EMPOLI CI SARÀ TERRACCIANO, MARTINELLI GIOCHERÀ IN CONFERENCE CONTRO IL LASK”

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