Labaro Viola

La Curva Fiesole prepara una nuova coreografia: "Per Edo e per tutti i nostri ragazzi"

Nuova coreografia in vista per la Curva Fiesole in vista della partita che stasera la Fiorentina contro l'Empoli, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: "Per la partita di questa sera contro...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 dicembre 2024 15:15
La Curva Fiesole prepara una nuova coreografia: "Per Edo e per tutti i nostri ragazzi" -
News
Fiorentina
Condividi

Nuova coreografia in vista per la Curva Fiesole in vista della partita che stasera la Fiorentina contro l'Empoli, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: "Per la partita di questa sera contro l'Empoli la Curva Fiesole metterà in scena una scenografia che riguarderà solo un settore della curva - ha comunicato sui propri account social la parte più calda del tifo di fede gigliata. Le regole e i tempi di esecuzione sono le stesse di domenica. Invitiamo il resto dello stadio a portare una sciarpa e a tenerla tesa per tutta la durata dell'inno della Fiorentina e di Allevi. È il momento di restare uniti, di far vedere ancora una volta cosa è in grado di fare questa città. Per Edo e per tutti i nostri ragazzi".

TMW SICURO: “CON L’EMPOLI CI SARÀ TERRACCIANO, MARTINELLI GIOCHERÀ IN CONFERENCE CONTRO IL LASK”

https://www.labaroviola.com/tmw-sicuro-con-lempoli-ci-sara-terracciano-martinelli-giochera-in-conference-contro-il-lask/279490/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok