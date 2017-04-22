La Curva Fiesole in onore del tifoso viola ammazzato resterà in silenzio per 45 minuti

Senza bandiere nè striscioni per un tempo di gioco, questa la scelta della Curva Fiesole in onore di Marco Ficini, il tifoso viola morto questa notte in Portogallo

Questo il post pubblicato su Facebook dalla Curva Fiesole:

In occasione della partita di stasera la Curva Fiesole oltre a non effettuare la coreografia prevista per onorare l'amicizia con la curva dello Sporting Lisbona, non esporrà nessun striscione, nessuna bandiera e per i primi 45 minuti rimarrà in silenzio in segno di lutto per la scomparsa del nostro fratello amico Ultras Marco.

Nel secondo tempo la curva canterà per te come avresti voluto e come hai sempre fatto.

CIAO MARCO, LA TUA CURVA!