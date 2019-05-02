La Curva Fiesole invita i tifosi a seguire la squadra in treno ad Empoli
La Curva Fiesole nella gara Empoli-Fiorentina di donenica 5 maggio alle 12:30 con il seguente messaggio invita a seguire la squadra ad andare in trasferta in treno. Ricordiamo che il costo del taglian...
A cura di Redazione Labaroviola
02 maggio 2019 16:54
La Curva Fiesole nella gara Empoli-Fiorentina di donenica 5 maggio alle 12:30 con il seguente messaggio invita a seguire la squadra ad andare in trasferta in treno. Ricordiamo che il costo del tagliando per vedere la partita dal settore ospiti è di 35€.