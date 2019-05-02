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La Curva Fiesole invita i tifosi a seguire la squadra in treno ad Empoli

La Curva Fiesole nella gara Empoli-Fiorentina di donenica 5 maggio alle 12:30 con il seguente messaggio invita a seguire la squadra ad andare in trasferta in treno. Ricordiamo che il costo del taglian...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 maggio 2019 16:54
La Curva Fiesole invita i tifosi a seguire la squadra in treno ad Empoli - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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La Curva Fiesole nella gara Empoli-Fiorentina di donenica 5 maggio alle 12:30 con il seguente messaggio invita a seguire la squadra ad andare in trasferta in treno. Ricordiamo che il costo del tagliando per vedere la partita dal settore ospiti è di 35€.

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