“La Cremonese può fare qualcosa di speciale in Coppa Italia. La vittoria della Fiorentina non è così scontata”

Nel corso di una lunga intervista a La Provincia, l’ex difensore della Cremonese, Stefano Lucchini, ha parlato anche del doppio confronto di Coppa Italia contro la Fiorentina: “Sarà un mese importantissimo per la Cremonese che ha la grande possibilità di fare qualcosa di bello, specialmente in Coppa Italia. Ci saranno impegni infrasettimanali, ma quando ti giochi qualcosa di importante spendi tante energie, ma una semifinale di coppa e una gara vitale per il campionato offrono stimoli e motivazioni. I risultati positivi aiutano anche a recuperare alla svelta”.

Poi ha proseguito: “Il risultato non è così scontato contro la Fiorentina e l’entusiasmo della piazza può essere contagioso per i giocatori. Sognare di arrivare in finale sarebbe il coronamento di qualcosa di importante in una stagione che finora ha riservato poche gioie. La semifinale si gioca su due gare e la prospettiva cambia, ma la prima partita è in casa e uscire con un risultato importante allo Zini indirizzerà il ritorno a Firenze per il quale secondo me si muoveranno tanti tifosi. Quindi bisogna partire bene dallo Zini“.