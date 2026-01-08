8 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:04

La corsa salvezza non aspetta. Nazione: “Oggi al Viola Park. Vanoli spera di recuperare Fazzini”

Redazione

8 Gennaio · 09:48

Aggiornamento: 8 Gennaio 2026 · 09:48

FiorentinaVanoli

La testa della Fiorentina è già rivolta alla gara contro il Milan

La corsa verso la salvezza non aspetta. La testa della Fiorentina è già rivolta alla gara con il Milan, in programma tra soli tre giorni al Franchi alle ore 15. Un big match (il secondo di tre consecutivi, dopo quello di ieri a Roma e con all’orizzonte quello di Bologna di domenica 18) da non fallire, dove Vanoli conta finalmente di ritrovare (almeno in panchina) sia Fazzini, che dopo aver ripreso ad allenarsi in gruppo ha saltato la sfida dell’Olimpico perché non ancora in condizione, che Dzeko, a meno di novità in arrivo dal mercato. Il programma di De Gea e soci è già scandito: fin da stamani, la squadra si ritroverà al Viola Park per la seduta di scarico (seguita dal pranzo) mentre domani e sabato i calciatori lavoreranno il pomeriggio, sempre però col pranzo obbligatorio fissato prima. Probabile qualche cambio nell’undici di partenza in vista di domenica, nell’ottica della gestione della rosa. Lo riporta La Nazione.

