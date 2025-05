La Conference cambia i piani della Fiorentina per il Franchi, lo stadio si aprirà ad agosto. In serie A 2 trasferte

La Fiorentina ieri ha battuto per 2-3 l’Udinese e complice la contemporanea sconfitta della Lazio in casa contro il Lecce si è qualificata per la Conference League per il 4° anno consecutivo. Una qualificazione che però cambia i piani della Fiorentina per quanto riguarda i lavori al Franchi, infatti la società viola ha chiesto alla Serie A di giocare le prime due partite in trasferta per favorire i lavori al Franchi.

Ma adesso l’efficacia di questa richiesta è messa a rischio dal preliminare di Conference che si giocherà a Firenze o il 21 Agosto o il 28 Agosto, di conseguenza il Franchi verrà aperto comunque nel mese di Agosto al contrario di quanto preventivato dalla Fiorentina che con la richiesta alla Serie A aveva pensato di aprirlo alle partite solamente da Settembre.