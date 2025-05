La classifica sorriderebbe alla Fiorentina calcolando solo i gol dei giocatori italiani. Milan in zona retrocessione

Transfermrkt nella sua pagina ufficiale di Instagram ha mostrato una speciale classifica di Serie A che tiene in considerazione solamente i gol dei giocatori italiani, togliendo le marcature dei calciatori di nazionalità straniera. E’ sorprendente notare una classifica completamente inedita per il nostro campionato: se l’Atalanta al primo posto con 70 punti non sorprende più di tanto, la Fiorentina seconda con 62 punti invece, ci stupisce e non poco.

Questa classifica inoltre, non è lusinghiera per le big del nostro campionato: l’Inter sarebbe solamente all’ottavo posto con 50 punti, male per i cugini rossoneri del Milan con 28 punti al terz’ultimo posto, in piena zona retrocessione. Napoli e Bologna si giocherebbero l’entrata in Champions League grazie ai loro 54 punti.