La classifica dal cambio modulo: la Fiorentina è 8°. recuperati 14 punti alla Cremonese e 10 al Lecce

La Fiorentina ieri sera ha vinto 1-0 l’attesissimo derby con il Pisa ed ha messo nel taschino altri 3 punti fondamentali per la volata salvezza. Il momento viola è molto positivo, dal cambio modulo i ragazzi di Vanoli hanno raccolto 18 punti in 11 giornate, con una media di 1,6 punti a partita. Se la proiettiamo su un campionato di 38 giornate viene un campionato da 60 punti, una media non lontana da quella dello scorso anno.

Se stiliamo una speciale classifica dal cambio modulo ad oggi la squadra di Vanoli si troverebbe 8° e viaggerebbe insieme alle big del campionato. Appena 2 punti in meno della Roma di Gasperini e della Juventus di Spalletti, uno in meno del Napoli. Ma soprattutto in questo lasso di tempo la Fiorentina ha recuperato 14 punti sulla Cremonese, 10 sul Lecce, 8 sul Torino e 5 dal Genoa. Insomma quella vista dal cambio modulo in poi è una squadra che non c’entra niente con la lotta salvezza.

Anche perché in questo periodo la Fiorentina non è che ha avuto un calendario agevole: Lazio, Napoli, Bologna e Como in trasferta, Milan in casa. Anche la partita con il Parma che nello stesso periodo di cui parliamo ha raccolto gli stessi punti della viola. In tutto questo c’è il rammarico per i punti sfumati nel finale con Lazio, Milan e Torino. Insomma adesso è tutta un altra musica, ma per salvarsi serve continuare così