La carica dei 36.000 del Franchi: l’obiettivo è centrare uno storico sold out

Nonostante l’avvio di stagione al di sotto delle aspettative, nonostante una situazione pesante di trincea della società di fronte alle critiche e le ultime proteste della Curva per i Daspo firmati negli ultimi tempi (e la Fiesole ha promesso stasera una coreografia sul tema), ancora una volta il Franchi è pronto a prendersi la scena. Per un’altra grande notte con una big del campionato saranno più di 36mila gli spettatori che riempiranno lo stadio. L’obiettivo è quello di centrare, con gli ultimi tagliandi venduti nel giorno della gara, uno storico sold out. Lo scrive Repubblica.

