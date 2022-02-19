La carica dei 18.000 contro l’Atalanta, prove generali per la gara del 2 marzo contro la Juventus 

L'entusiasmo travolgente in casa Fiorentina è stato portato dai risultati della squadra di Italiano

Prove generali di Juve, perché Fiorentina-Atalanta precede quella contro i bianconeri di Allegri il 2 marzo. I tifosi viola non vogliono mancare alla sfida con la squadra di Gasperini che vale un altro pezzo bello sostanzioso di sogno europeo: quota 16000 é stata ampiamente superata. L’obiettivo é avvicinarsi ai 18000. L’entusiasmo é alimentato dai risultati. Lo scrive il Corriere Dello Sport slot gacor .

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