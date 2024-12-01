La buona notizia per la Fiorentina arriva da Parma: la Lazio perde (3-1) e rimane a 28 punti

La Lazio di Marco Baroni stecca a Parma. I padroni di casa vincono per 3-1 grazie ai gol di Man, Haj e Del Prato. A nulla è servito il gol di Castellanos per i biancocelesti all' 80' che aveva momenta...

A cura di Redazione Labaroviola 01 dicembre 2024 17:20

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