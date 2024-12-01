La buona notizia per la Fiorentina arriva da Parma: la Lazio perde (3-1) e rimane a 28 punti
La Lazio di Marco Baroni stecca a Parma. I padroni di casa vincono per 3-1 grazie ai gol di Man, Haj e Del Prato. A nulla è servito il gol di Castellanos per i biancocelesti all' 80' che aveva momenta...
La Lazio di Marco Baroni stecca a Parma. I padroni di casa vincono per 3-1 grazie ai gol di Man, Haj e Del Prato. A nulla è servito il gol di Castellanos per i biancocelesti all' 80' che aveva momentaneamente riaperto il match portando il risultato sul 2-1. Si ferma quindi a 5 vittorie consecutive la fuga della Lazio che l'aveva portata ad essere nel gruppo di squadre al vertice della classifica in questo inizio di stagione. Tra queste anche la Fiorentina che tra poco meno di un'ora giocherà contro l'Inter ed il risultato della Lazio non può che essere un'ottima notizia dal momento che non ci sarà il sorpasso sui Viola in caso di sconfitta contro i nerazzurri.
LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA FIORENTINA
https://www.labaroviola.com/formazione-fiorentina-beltran-titolare-gud-dalla-panchina-bove-esterno-a-sinistra/279017/