La bordata di Commisso: “Cessione? Qualcuno vuole fare i soldi sulla Fiorentina, a casa mia comando io”

Di sicuro non è arrivato il momento della cessione

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è inoltre tornato al Corriere Fiorentino sulle voci di una possibile cessione del club: "C'è qualcuno che vuole fare i soldi sulla Fiorentina, ma quel qualcuno lo sa che a casa mia comando io. Io me ne andrò quando me ne vorrò andare, e di sicuro non è ancora arrivato quel momento".

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