La 10 aspetta Castrovilli, Martinez Quarta ha preso la 28, Zurkowski ha il 27

La Fiorentina ha comunicato nel pomeriggio di ieri la lista ufficiale dei numeri di maglia. Poche sorprese e diverse conferme. Certificato il cambiamento di Martinez Quarta, che ha lasciato il numero 2 a Dodò per mettersi sulle spalle il 28, numero che indossava ai tempi del River Plate. Fra le novità da segnalare il 16 scelto da Luca Ranieri (totalmente ai margini in attesa di notizie dal mercato), il 27 di Zurkowski (lo stesso numero che aveva lo scorso anno a Empoli) ed il 99 di Kouame. La pesante casacca numero 10 resta invece sulle spalle di Gaetano Castrovilli, ma i tifosi la vedranno in campo soltanto ad inoltrato girone di ritorno quando il centrocampista pugliese dovrebbe tornare dopo il lungo infortunio al ginocchio.

La lista ufficiale: 1. Terracciano, 2. Dodô, 3. Biraghi, 4. Milenkovic, 5. Bonaventura, 7. Jovic, 8. Saponara, 9. Cabral, 10. Castrovilli, 11. Ikoné, 14. Maleh, 15. Terzic, 16. Ranieri, 22. Gonzalez, 23. Venuti, 24. Benassi, 25. Rosati, 27. Zurkowski, 28. M. Quarta, 31. Cerofolini, 32. Duncan, 33. Sottil, 34 Amrabat, 38. Mandragora, 42. Bianco, 55 Nastasic, 91. Kokorin, 95. Gollini, 98. Igor, 99. Kouame. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, ALL. TWENTE NON VUOLE PENSARE ALLA FIORENTINA: “PRIMA IL CUKARICKI. GUARDIAMO PARTITA PER PARTITA”