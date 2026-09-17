Krol: "La Fiorentina può fare male al Napoli. Se vuoi puntare all'Europa devi vincere contro squadre forti"

L'ex difensore del Napoli Ruud Krol ha parlato ai microfoni del Pentasport, della partita che sarà tra Fiorentina e Napoli

Ecco le parole Ruud Krol al Pentasport: "Il Napoli dopo aver vinto contro il Bologna, penso sia più in fiducia, ma contro la Fiorentina è sempre difficile giocare soprattutto se giocano a Firenze. La Fiorentina ha la possibilità di fare male a questo Napoli, in attacco ha perso Kean, però i giocatori che sono arrivati lo hanno rimpiazzato bene. Il Napoli deve vincere altrimenti perde molti punti rispetto alle altre squadre.

La Fiorentina ha preso tanti gol per essere una squadra italiana, ma anche il Napoli ha preso tanti gol, questo perché hanno fatto tanti errori dietro.

Quando cambia l'allenatore, cambia lo stile, la mentalità e l'ambizione, ma i giocatori restano quelli. La Fiorentina per puntare all'Europa deve vincere contro squadre forti e non solo, dipende da come va dopo aver cambiato l'allenatore, se il cambiamento è stato positivo, sicuramente può puntare all'Europa".



