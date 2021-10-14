Kovacevic: "Vlahovic tra i migliori attaccanti in Europa. Le voci non lo turbano"
Le parole di Darko Kovacevic su Dusan Vlahovic
A cura di Redazione Labaroviola
14 ottobre 2021 20:37
Darko Kovacevic, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di zurnal.rs durante la quale ha parlato del caso Dusan Vlahovic in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:"Vlahovic dimostra di poter raggiungere un livello elevato, tra i 3-5 migliori attaccanti d'Europa. La sua qualità si vede di partita in partita, è già un ottimo centravanti. La sua mentalità è tale da portarlo ad avere sempre fame di gol. È un killer d'area di rigore ma lavora ancora per la squadra".
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