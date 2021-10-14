Kovacevic: "Vlahovic tra i migliori attaccanti in Europa. Le voci non lo turbano"

Le parole di Darko Kovacevic su Dusan Vlahovic

Darko Kovacevic, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di zurnal.rs durante la quale ha parlato del caso Dusan Vlahovic in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:"Vlahovic dimostra di poter raggiungere un livello elevato, tra i 3-5 migliori attaccanti d'Europa. La sua qualità si vede di partita in partita, è già un ottimo centravanti. La sua mentalità è tale da portarlo ad avere sempre fame di gol. È un killer d'area di rigore ma lavora ancora per la squadra".

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