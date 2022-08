Intervenuto ai microfoni di Dazn durante il pre partita di Empoli-Fiorentina, Christian Kouamé ha così parlato della sua nuova avventura in viola: “Dopo il prestito all’Anderlecht, sono tornato qua e questo mi ha dato fiducia. Il mister mi ha ringraziato per come mi sono comportato e domenica scorsa mi ha fatto giocare“.