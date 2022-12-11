Labaro Viola

Kouamé suona la carica: "Continuiamo a lavorare al meglio in vista del ritorno in campo"

Christian Kouamé ha continuato a brillare anche nella Internation Champions Cup. Nei 60 minuti giocati contro il Rapid Bucarest, il centravanti della Fiorentina ha figurato nei migliori in campo grazi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 dicembre 2022 21:19
Kouamé suona la carica: "Continuiamo a lavorare al meglio in vista del ritorno in campo" - Firenze, stadio A.Franchi, 14.08.2022, Fiorentina-Cremonese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.08.2022, Fiorentina-Cremonese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Kouame
Condividi

Firenze, stadio A.Franchi, 22.10.2022, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Christian Kouamé ha continuato a brillare anche nella Internation Champions Cup. Nei 60 minuti giocati contro il Rapid Bucarest, il centravanti della Fiorentina ha figurato nei migliori in campo grazie a un gol e due assist. L'ivoriano ha lasciato ai social il suo pensiero, tramite un post su Instagram: "International Cup vinta! Continuiamo a lavorare per prepararci al meglio in vista del ritorno alle competizioni".

FRATELLO AMRABAT POSTA FOTO CON MAGLIE DI BARCELLONA E LIVERPOOL. POCO RISPETTO VERSO LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/fratello-amrabat-posta-foto-con-maglie-di-barcellona-e-liverpool-poco-rispetto-verso-la-fiorentina/195461/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok