Kouamé suona la carica: "Continuiamo a lavorare al meglio in vista del ritorno in campo"

Christian Kouamé ha continuato a brillare anche nella Internation Champions Cup. Nei 60 minuti giocati contro il Rapid Bucarest, il centravanti della Fiorentina ha figurato nei migliori in campo grazi...

Christian Kouamé ha continuato a brillare anche nella Internation Champions Cup. Nei 60 minuti giocati contro il Rapid Bucarest, il centravanti della Fiorentina ha figurato nei migliori in campo grazie a un gol e due assist. L'ivoriano ha lasciato ai social il suo pensiero, tramite un post su Instagram: "International Cup vinta! Continuiamo a lavorare per prepararci al meglio in vista del ritorno alle competizioni".

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