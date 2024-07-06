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Kouamé scalda i motori: l'attaccante si allena da solo in vista dell'inizio del ritiro con la Fiorentina

Lunedì ci sarà anche Christian Kouamé tra i giocatori della Fiorentina convocati da Raffaele Palladino per iniziare la preparazione estiva alla prossima stagione. E l'attaccante ivoriano scalda già i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 luglio 2024 22:30
Kouamé scalda i motori: l'attaccante si allena da solo in vista dell'inizio del ritiro con la Fiorentina -
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Lunedì ci sarà anche Christian Kouamé tra i giocatori della Fiorentina convocati da Raffaele Palladino per iniziare la preparazione estiva alla prossima stagione. E l'attaccante ivoriano scalda già i motori, come dimostra il post pubblicato su Instagram. Infatti, Kouamé si sta già allenando per arrivare pronto al Viola Park. Ecco infatti il post in cui Kouame scrive "Preparation mode".

TREVISANI: “GUDMUNDSSON ALLA FIORENTINA? DEVONO TIRARE FUORI TANTI SOLDI. L’ATTACCO DIVENTEREBBE CARINO”

https://www.labaroviola.com/trevisani-gudmundsson-alla-fiorentina-devono-tirare-fuori-tanti-soldi-lattacco-diventerebbe-carino/259856/

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