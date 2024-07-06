Kouamé scalda i motori: l'attaccante si allena da solo in vista dell'inizio del ritiro con la Fiorentina
Lunedì ci sarà anche Christian Kouamé tra i giocatori della Fiorentina convocati da Raffaele Palladino per iniziare la preparazione estiva alla prossima stagione. E l'attaccante ivoriano scalda già i...
Lunedì ci sarà anche Christian Kouamé tra i giocatori della Fiorentina convocati da Raffaele Palladino per iniziare la preparazione estiva alla prossima stagione. E l'attaccante ivoriano scalda già i motori, come dimostra il post pubblicato su Instagram. Infatti, Kouamé si sta già allenando per arrivare pronto al Viola Park. Ecco infatti il post in cui Kouame scrive "Preparation mode".
TREVISANI: “GUDMUNDSSON ALLA FIORENTINA? DEVONO TIRARE FUORI TANTI SOLDI. L’ATTACCO DIVENTEREBBE CARINO”
https://www.labaroviola.com/trevisani-gudmundsson-alla-fiorentina-devono-tirare-fuori-tanti-soldi-lattacco-diventerebbe-carino/259856/