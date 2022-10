Kouamé: “Potevamo fare più gol. Ci mancano i risultati, ogni tanto ci addormentiamo ma giochiamo bene”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Christian Kouamé, ha commentato la vittoria ottenuta della Fiorentina per 2-1 contro il Basaksehir in Conference League : “Potevamo fare più gol, ci abbiamo provato. Sapevamo che sarebbe stata difficile perché all’andata era finita 3-0, era importante passare primi, non è successo, ma siamo comunque contenti della qualificazione”.

Questa vittoria vi può dare lo slancio per il campionato?

“Me lo auguro perché stiamo attraversando momento un po’ così, giochiamo bene, ma ci mancano i punti”.

C’è più fiducia nell’ambiente Fiorentina?

“Secondo me c’è, si vede che la squadra cerca sempre di dare il massimo, fare il suo gioco, proporre quello che chiede il mister… Ci mancano solo i risultati, ma arriveranno. Stiamo tutti bene, si vede quando andiamo in campo. Ogni tanto ci addormentiamo, ma rimaniamo in parita”.

Vi ha chiesto qualcosa di diverso oggi Italiano?

“Il mister ci ha chiesto di riempire l’area, sono andato ad affiancarmi a Luka, di solito gli esterni giocano più larghi… Abbiamo visto il risultato”.