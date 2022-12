Kouamè: “Il gol alla Juve mi ha liberato, ho dimostrato di essere un giocatore da Serie A”

L’attaccante della Fiorentina Kouamè ha parlato ai microfoni del Tirreno rilasciando una lunghissima intervista. Questo il suo passaggio sul gol alla Juventus: “Gol contro la Juve? So so solo che quel gol lo volevo ad ogni costo. La sera prima un gruppo di tifosi venne da noi: ricordo benissimo di averli guardati, come ipnotizzato. Nei loro occhi avevano qualcosa di diverso. Ecco perché sono corso verso la Curva e mi sono battuto il pugno sul petto, sullo stemma della società: è stata la mia risposta a chi si è domandato a lungo se fossi davvero un calciatore da Serie A”.

L’INTERVISTA COMPLETA A KOUAME’