Al 17′ Kouamé ha sprecato una grande occasione da gol. 30′ Parma-Fiorentina ancora 0-0.

Al 7’ la Fiorentina si affaccia dalle parti di Sepe con una punizione battuta da Cristiano Biraghi che però non impensierisce il portiere del Parma visto che è stata tirata centrale. Tre minuti dopo Ribery dribbla in area e manda a spasso diversi difensori ducali, si accentra e tira debolmente. Al 17’ grande occasione per passare in vantaggio per la Fiorentina. Gran cross di Biraghi al centro per Kouamé ma l’attaccante da due passi prende male di testa la palla che finisce così fuori. Al 30′ Parma-Fiorentina ancora sullo 0-0 al Tardini.

