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Kokorin non è stato convocato per la partita di La Spezia a causa di un lieve infortunio muscolare

L'attaccante russo Kokorin è di nuovo ai box a causa di un problema muscolare. Italiano non lo ha convocato per stasera

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 febbraio 2022 13:17
Kokorin non è stato convocato per la partita di La Spezia a causa di un lieve infortunio muscolare - Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Nuovo infortunio per Aleksandr Kokorin. Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano lo ha escluso dalla lista dei convocati per la sfida contro lo Spezia a causa di un lieve infortunio. Al suo posto il mister ha portato Monteanu. Il problema del russo non desta comunque preoccupazioni e presto ritornerà a disposizione di Italiano a meno che la squadra viola non riesca a cederlo negli ultimi giorni di mercato. Lo riporta SosFanta

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