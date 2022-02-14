Kokorin non è stato convocato per la partita di La Spezia a causa di un lieve infortunio muscolare

L'attaccante russo Kokorin è di nuovo ai box a causa di un problema muscolare. Italiano non lo ha convocato per stasera

Nuovo infortunio per Aleksandr Kokorin. Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano lo ha escluso dalla lista dei convocati per la sfida contro lo Spezia a causa di un lieve infortunio. Al suo posto il mister ha portato Monteanu. Il problema del russo non desta comunque preoccupazioni e presto ritornerà a disposizione di Italiano a meno che la squadra viola non riesca a cederlo negli ultimi giorni di mercato. Lo riporta SosFanta

A LA SPEZIA ATTENDONO CON ANSIA IL RITORNO DI ITALIANO

https://www.labaroviola.com/dalla-liguria-avvertono-italiano-ormai-e-tardi-per-le-scuse-e-i-tifosi-al-picco-non-faranno-sconti/165338/