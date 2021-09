Kokorin, il suo obiettivo ora è trasformare le critiche in elogi: un passo lungo per diventare protagonista

Da enigma finora irrisolto a protagonista di spicco il passo è bello lungo, ma adesso sta solo a Kokorin dimostrare di essere in grado di fare questo passo trasformando le critiche in elogi, le perplessità in certezze, l’investimento fatto dal club viola in risultati. Lo scrive il Corriere dello Sport.

