Kokorin-Iachini, oggi il primo incontro, il russo è tornato da Roma. Dragowski torna in gruppo

Oggi Beppe Iachini conoscerà Kokorin. Potrebbe essere stamani infatti il momento giusto per incontrare per la prima volta il nuovo acquisto arrivato dalla Russia. L’attaccante è atteso al centro sportivo dopo aver trascorso una settimana circa a Villa Stuart, a Roma, per seguire il suo percorso personalizzato di recupero a causa di un problema muscolare. Ha effettuato test e prove specifiche e Iachini spera di poter contare su di lui per questo finale di stagione.

Oggi tornerà in gruppo Dragowski che era uscito infortunato a fine primo tempo nel corso della partita contro il Milan e aveva lasciato il posto a Terracciano. Ora il problema fisico sembra ormai alle spalle, non sembra esserci dubbi per la trasferta controlli Genoa. Lo riporta il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, RIBERY-IACHINI A FIRENZE TORNA LA COPPIA DI FERRO: UNA GUIDA IN CAMPO ED UNA FUORI PER LA SALVEZZA