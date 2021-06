Kokorin di nuovo nei guai: gira in Lamborghini senza assicurazione e con 6 targhe diverse

Che Kokorin fosse un ragazzo un po’ sopra le righe era risaputo quando approdò a Firenze, ma pare che ancora non abbia messo a posto la testa. Secondo quanto riporta Itasportpress, l’attaccante russo della Fiorentina sarebbe stato fermato dalla polizia stradale a Mosca perchè la sua Lamborghini era priva di targa.

Al momento della perquisizione, gli agenti scoprono che nel bagagliaio del veicolo erano presenti ben 6 targhe diverse. Alla guida della Lamborghini non c’era Kokorin, ma un uomo che si è palesato come suo autista alle forze dell’ordine russe. Ulteriori controlli hanno evidenziato che il veicolo era stato intestato alla madre di Kokorin, per evitare multe salate, e che questo non era neanche assicurato! Il veicolo è stato ovviamente sequestrato dalle autorità.

