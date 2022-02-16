Kokorin, 7 giorni per togliere un ingaggio a cinque stelle: Fiorentina punta alla destinazione russa

In 7 giorni la Fiorentina deve risolvere la pesante situazione Kokorin

Sette giorni per decidere e soprattutto per trovare una soluzione. Il filo diretto Fiorentina-Russia entrerà nel vivo nelle prossime ore, quando con l’arrivo dell’ultima giornata di trattattive per gli affari a Mosca e dintorni (martedì prossimo, 22 febbraio), il club viola vorrebbe trovare una soluzione definitiva per chiudere l’operazione Kokorin. Operazione non facile e sulla quale (magari con una partecipazione all’ingaggio), la Fiorentina dovrà comunque andare incontro al club che ha intenzione di mettersi Kokorin in rosa. Di sicuro il ritorno a casa, rappresenterebbe per i dirigenti viola la soluzione migliore in chiave economica, visto che se nulla accadrà prima della chiusura del calciomercato di Russia, la strada per risolvere la vicenda restano solo due. Ed entrambe penalizzeranno le casse della Fiorentina. Si potrebbe insomma (dal 23 febbraio in poi) iniziare a parlare di rescissione del contratto, ma arrivare a una conciliazione per un accordo ancora lunghissimo (giugno 2024) segnato da un ingaggio da cinque stelle (1,7 milioni a stagione) significherà mettere in conto un assegno ’liberatorio’ molto pesante. Lo scrive La Nazione.

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