Klose su Ribery: "È eccezionale. Ha conquistato i tifosi viola, con lui Firenze si divertirà"

Queste le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport da Miroslav Klose ex attaccante del Bayern e della Lazio su Ribery: "Io, lui e Toni arrivammo insieme al Bayern. Franck lo conosco molto bene, è u...

A cura di Redazione Labaroviola 18 ottobre 2019 11:32

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