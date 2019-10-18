Klose su Ribery: "È eccezionale. Ha conquistato i tifosi viola, con lui Firenze si divertirà"
Queste le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport da Miroslav Klose ex attaccante del Bayern e della Lazio su Ribery: "Io, lui e Toni arrivammo insieme al Bayern. Franck lo conosco molto bene, è u...
A cura di Redazione Labaroviola
18 ottobre 2019 11:32
Queste le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport da Miroslav Klose ex attaccante del Bayern e della Lazio su Ribery: "Io, lui e Toni arrivammo insieme al Bayern. Franck lo conosco molto bene, è un calciatore eccezionale. Conoscendo l'Italia sapevo che avrebbe conquistato il cuore dei tifosi viola, è questo il suo stimolo. Con Boateng formano una bella coppia. A Firenze con Franck si divertiranno".