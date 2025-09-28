Kean non riesce più a essere incisivo. I numeri degli attaccanti della Fiorentina sono impietosi

I dati delle prime cinque giornate di campionato della Fiorentina devono preoccupare. Erano anni che la squadra non iniziava così male.

La Fiorentina ha segnato meno di quattro gol nel corso delle prime cinque giornate di serie A solo per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria, dopo i due nel 2004/05 e due nel 2014/15.

Questo dato,preoccupante, testimonia le difficoltà di Kean e compagni nel creare occasioni . Sono solo 22 infatti quelle create dalla squadra di Pioli nelle prime cinque giornate. Proprio per fare un esempio, basta osservare quello che sta succedendo al vice capocannoniere della passata stagione, ad oggi lontano anni luce da quello visto fino a qualche mese fa e che oggi ha trovato addirittura uno dei primi tiri nello specchio dall’inizio del campionato. Impensabile un’involuzione simile da parte del bomber viola e della nazionale azzurra che lo scorso anno riusciva a trascinare anche quando la squadra era in difficoltà. Si nota che ha fame e voglia ma le grandi difficoltà di fare la differenza sono legate anche alle difficoltà di manovra della squadra per metterlo in condizione di poter incidere. Adesso tocca a Pioli trovare velocemente le soluzioni per far sì che Moise sia nelle condizioni di tornare quello che ha fatto innamorare Firenze nella passata stagione.