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Kean trascina la Fiorentina e conquista i tifosi viola: è il miglior giocatore di settembre

Moise Kean si è preso la Fiorentina. Autore di un avvio di campionato all’insegna della grinta e della voglia di imporsi, il centravanti italiano sta vivendo una nuova vita a Firenze, ritrovando anche...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 ottobre 2024 14:30
Kean trascina la Fiorentina e conquista i tifosi viola: è il miglior giocatore di settembre - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Moise Kean si è preso la Fiorentina. Autore di un avvio di campionato all’insegna della grinta e della voglia di imporsi, il centravanti italiano sta vivendo una nuova vita a Firenze, ritrovando anche la Nazionale e guadagnandosi il riconoscimento dei tifosi. Grazie alle sue prestazioni, Kean è stato eletto dai il Player of the Month di settembre. Ecco il post ufficiale sulla piattaforma X della Fiorentina che lo celebra.

ADLI: “SOGNO IL MONDIALE 2026. VOGLIO TROVARE CONTINUITÀ ALLA FIORENTINA PER CONQUISTARE LA FRANCIA”

https://www.labaroviola.com/adli-sogno-il-mondiale-2026-voglio-trovare-continuita-alla-fiorentina-per-conquistare-la-francia/272881/

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