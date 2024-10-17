Kean trascina la Fiorentina e conquista i tifosi viola: è il miglior giocatore di settembre

Moise Kean si è preso la Fiorentina. Autore di un avvio di campionato all’insegna della grinta e della voglia di imporsi, il centravanti italiano sta vivendo una nuova vita a Firenze, ritrovando anche...

A cura di Redazione Labaroviola 17 ottobre 2024 14:30

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Condividi