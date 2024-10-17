Adli: "Sogno il Mondiale 2026. Voglio trovare continuità alla Fiorentina per conquistare la Francia"
Durante l'intervista concessa al canale ZackNaniProd, il centrocampista della Fiorentina, Yacine Adli ha parlato del suo momento dopo i due gol consecutivi realizzati contro i The New Saints e contro...
Durante l'intervista concessa al canale ZackNaniProd, il centrocampista della Fiorentina, Yacine Adli ha parlato del suo momento dopo i due gol consecutivi realizzati contro i The New Saints e contro il Milan. Di seguito le sue parole, a partire dall'obiettivo di conquistare la chiamata della Nazionale francese e il Mondiale: "Quella del 2026 sia la più raggiungibile. I ragazzi hanno tutti un vantaggio su di me, ma non c’è un grande divario".
Poi ha proseguito: "Sta arrivando un nuovo ciclo, con ragazzi come Kanté che si avvicinano alla fine della carriera. Pogba è un giocatore straordinario e spero che possa tornare al suo miglior livello. È una persona eccezionale che mi ha dato tanti consigli, che ho avuto modo di ricevere durante le vacanze o a bordo campo. Spero che i suoi momenti difficili siano finalmente superati e gli invio tanta forza. È di gran lunga il miglior centrocampista francese attualmente e, se un giocatore come lui viene convocato in nazionale, non ci sono dubbi al riguardo. Sono alla ricerca di continuità alla Fiorentina e voglio avere voce in capitolo per le convocazioni".
CLASSIFICA MONTE INGAGGI SERIE A: FIORENTINA 8° CON 55,9 MILIONI L’ANNO, DIETRO AD ATALANTA, LAZIO E ROMA
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