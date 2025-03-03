Kean torna ad allenarsi con la Fiorentina e festeggia sui social: "Back"
Moise Kean è pronto a riprendersi la Fiorentina. Dopo il brutto colpo alla testa rimediato contro l'Hellas Verona e la pausa forzata a causa del trauma cranico, il centravanti viola ha ricevuto, oggi,...
A cura di Redazione Labaroviola
03 marzo 2025 14:05
Moise Kean è pronto a riprendersi la Fiorentina. Dopo il brutto colpo alla testa rimediato contro l'Hellas Verona e la pausa forzata a causa del trauma cranico, il centravanti viola ha ricevuto, oggi, l'ultimo via libera dei medici. E Kean ha voluto subito festeggiare il suo ritorno in campo con un post sui social: "Back". Dunque, Raffaele Palladino avrà il suo centravanti in vista della gara di giovedì contro il Panathinaikos.