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Kean torna ad allenarsi con la Fiorentina e festeggia sui social: "Back"

Moise Kean è pronto a riprendersi la Fiorentina. Dopo il brutto colpo alla testa rimediato contro l'Hellas Verona e la pausa forzata a causa del trauma cranico, il centravanti viola ha ricevuto, oggi,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 marzo 2025 14:05
Kean torna ad allenarsi con la Fiorentina e festeggia sui social: "Back" -
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Moise Kean è pronto a riprendersi la Fiorentina. Dopo il brutto colpo alla testa rimediato contro l'Hellas Verona e la pausa forzata a causa del trauma cranico, il centravanti viola ha ricevuto, oggi, l'ultimo via libera dei medici. E Kean ha voluto subito festeggiare il suo ritorno in campo con un post sui social: "Back". Dunque, Raffaele Palladino avrà il suo centravanti in vista della gara di giovedì contro il Panathinaikos.

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