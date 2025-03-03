Kean torna ad allenarsi con la Fiorentina e festeggia sui social: "Back"

Moise Kean è pronto a riprendersi la Fiorentina. Dopo il brutto colpo alla testa rimediato contro l'Hellas Verona e la pausa forzata a causa del trauma cranico, il centravanti viola ha ricevuto, oggi,...

A cura di Redazione Labaroviola 03 marzo 2025 14:05

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