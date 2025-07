Kean torna a postare sui social: “Grazie dio per avermi reso l’uomo che sono oggi, sono troppo forte”

Negli scorsi giorni aveva fatto discutere la scelta di Moise Kean di togliere dal profilo Instagram tutti i post dal proprio profilo Instagram. In questi giorni infatti ogni mossa di Kean passa sotto la lente di ingrandimento visto che siamo nel pieno dei 15 giorni della clausola rescissoria. Infatti il futuro dell’attaccante in questo momento è nelle sue mani, qualora un club si presentasse con i 52 milioni necessari, e Kean accettasse il trasferimento la Fiorentina non potrebbe nulla.

Per questo in questi giorni ogni mossa di Kean fa notizia, e dopo aver rimosso tutti i post oggi è tornato a pubblicare. Con un video che ritrae lui con il pallone da calcio in mano e la didascalia: “Grazie per Dio avermi reso l’uomo che sono oggi, sono troppo forte”, Insomma il solito Kean tranquillo e sicuro di se, vedremo se ci saranno novità in questi giorni sul suo futuro