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Kean: “Sempre bello giocare con un pubblico così, il goal è più bello del mio ultimo singolo”

L'attaccante della Fiorentina Moise Kean ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro l’Atalanta vinto 1-0 e valido per la 30^ giornata di Serie A.Un'altra giornata speciale: presta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 marzo 2025 17:46
Kean: “Sempre bello giocare con un pubblico così, il goal è più bello del mio ultimo singolo” -
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L'attaccante della Fiorentina Moise Kean ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro l’Atalanta vinto 1-0 e valido per la 30^ giornata di Serie A.

Un'altra giornata speciale: prestazione dominante.
"Sto bene, soprattutto grazie al gruppo. Dobbiamo continuare così come oggi, anche se in certi momenti è stata dura. Siamo un grande gruppo".

Più bello il gol o l'ultimo singolo?
"Sicuramente il gol, sempre bello giocare con un pubblico così. Spero si segnarne altri, a partire dalla prossima sfida".

La parola chiave è fiducia?
"Assolutamente. Chi gioca a calcio sa quanto è importante aver fiducia della squadra, del mister e dello stadio".

Scintille con Djimsiti?
"Quando si gioca è un po' così, l'importante è divertirsi". Lo riporta Tuttomercatoweb

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