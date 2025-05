Kean segna il gol decisivo, la Fiorentina saluta il Franchi con un 3-2 al Bologna

La Fiorentina di Raffaele Palladino oggi alle ore 20.45 affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano nella 37ª giornata di Serie A. In classifica attualmente i viola sono al nono posto con 59 punti, il Bologna ha tre punti in più (62) ma è già sicuro di giocare l’Europa League (minimo) vista la vittoria della Coppa Italia.

PRIMO TEMPO- Al 4’ mischia in area, Calabria dentro per Castro che viene contenuto da Comuzzo. Al 5’ Freuler libero, avanza, e calcia dalla distanza, palla fuori dallo specchio. Al 10’ ripartenza veloce del Bologna, palla dentro per Castro che strozza troppo la conclusione. Al 23’ Parisi scappa e calcia, Lucumì devia il pallone, che finisce in porta! 1-0 Fiorentina al Franchi. Al 15’ Ndoye si libera e calcia dalla distanza, De Gea spedisce palla in corner. Al 19’ ottima progressione di Ndoye, che poi si libera al centro e calcia, palla alta. Al 20’ giallo per Ranieri. Al 28’ Castro calcia forte e ottiene un corner. Al 36’ Richardson scappa palla al piede poi sul più bello se l’allunga e Skorupski recupera il pallone. Al 38’ Comuzzo costretto al cambio per infortunio al ginocchio sinistro, dopo il forte impatto con Cambiaghi, al suo posto entra Pongracic. Al 39’ tiro a giro di Fabbian, pallone sul fondo. Al 43’ Castro tenta il tiro dalla distanza che finisce fuori dalla porta difesa da De Gea. Al 43’ uscita a valanga di Skorupski su Gosens che era solo davanti al portiere. Il primo tempo finisce 1-0 per la squadra di Palladino al Franchi.

SECONDO TEMPO- Il primo possesso della seconda frazione è del Bologna. Dallinga è entrato al posto di Castro. Al 56’ altro cambio per il Bologna, dentro Dominguez e Orsolini, fuori Fabbian e Cambiaghi. Al 61’ Orsolini dentro per Dallinga che di testa firma l’1-1. Confermata la rete dell’olandese. Al 65’ giallo per Gosens. Al 67’ ottima iniziativa di Parisi, arriva Richardson a rimorchio che firma il 2-1 per la Viola. Al 77’ giallo per Ndoye. Al 79’ Ndoye dentro per Orsolini che anticipa Parisi e firma il 2-2. Al 79’ fuori Calabria e Freuler, al loro post Holm e Moro. All’80’ Skorupski tiene in piedi il Bologna sulla conclusione di Kean. All’84’ rilancio di De Gea, Mandragora svetta di testa e Kean prima colpisce Skorupski poi trova la rete. All’86’ fuori Pongracic, al suo posto Colpani. All’88’ Mandragora con le mani sul volto, espulso Miranda per reazione. Giallo per Mandragora. Al 90’ fuori Fagioli, dentro Ndour.