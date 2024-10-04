Kean: “Secondo gol? Un po’ di sfiga, l'avrebbe fatto anche mio figlio. Tre punti importanti”

Con Gud ci intendiamo perfettamente

Moise Kean è andato in gol anche ieri. Ecco le sue parole in zona mista ai canali ufficiali della Fiorentina: “Nel primo tempo c'erano pochi spazi, ma nella ripresa la loro difesa si è sciolta un po' e abbiamo trovato il gol. Stavo per fare anche la quarta ma ho avuto un po' di sfiga: quel gol lo avrebbe fatto anche mio figlio. Era comunque importante trovare la vittoria e uscire con i tre punti. Gud è un ottimo giocatore, ci intendiamo perfettamente. Siamo un ottimo squadra e pian piano ci stiamo conoscendo meglio”.

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