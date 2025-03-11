Kean: "Ringrazio Firenze per l'accoglienza, è il posto perfetto per me ed io voglio regalare gioia"

Il bomber viola ha detto la sua riguardo alla sua esperienza fiorentina e alle sue ambizioni per il finale di stagione

A Uefa.com ha parlato il centravanti viola Moise Kean, ecco alcune sue dichiarazioni: "Ringrazio Firenze per come mi ha accolto perché mi ha dato un grande affetto e calore e questo mi fa sentire bene e mi fa esprimere a pieno. Ho avuto problemi in passato e qui ho trovato l'ambiente perfetto per me."

Prosegue: "Gioco per i tifosi perché pagano molto per vederci e io voglio regalare gioia a loro che mi danno carica. Il calcio mi fa emozionare e quello che provo lo voglio trasmettere al nostro pubblico. Gioco per i bambini che sognano di essere come noi e per i loro genitori. Infatti, quando segno, voglio esultare con loro. Mi piace troppo vedere lo stadio in festa, è un'emozione indescrivibile che non so spiegare a parole. Firenze era quello di cui avevo bisogno e ora sta a noi fare sempre di più per il nostro pubblico straordinario."

Sulle finali perse: "Ne abbiamo parlato poco perché sono il passato ed io penso al futuro. Sono ferite che non ti aiutano, quindi bisogna concentrarsi a migliorare ancora. Siamo un grande gruppo e spero che andremo lontano insieme perché ce lo meritiamo."