Kean: "Quest'anno per me è un'annata importante, dobbiamo lavorare ed entrare meglio in partita"

L'attaccante della Fiorentina Moise Kean ha parlato nel post partita di Fiorentina-Puskas Akademia terminata con il punteggio di 3-3, queste le sue parole:"Il goal mi è servito per dare l’impatto nel...

L'attaccante della Fiorentina Moise Kean ha parlato nel post partita di Fiorentina-Puskas Akademia terminata con il punteggio di 3-3, queste le sue parole:

"Il goal mi è servito per dare l’impatto nel secondo tempo perché era una partita da vincere, il primo tempo abbiamo sofferto, nel secondo meglio peccato per il goal ma c’è da lavorare. Dobbiamo entrare meglio in partita sia nel primo tempo perché loro hanno giocatori buoni, come noi, ma dobbiamo migliorare nel impatto con la partita e migliorare gli aspetti difensivi. Il mister crede in me, la squadra crede in me e adesso sta a me dimostrare in campo."

"Quest’anno per me è un annata importante, la squadra è buona sono al posto giusto al momento giusto, le cose non accadono per caso e adesso sta a me. La Nazionale? Ora sono a Firenze e spero a star bene a Firenze, poi le convocazioni le fa Spalletti io voglio solo farmi trovare pronto"

FIORENTINA-PUSKAS AKADEMIA

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