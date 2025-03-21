"Kean può essere già inserito tra i grandi attaccanti della storia della Fiorentina"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, Luciano Chiarugi, ha così esaltato Moise Kean: "Per quello che ha fatto vedere finora, lo inserisco tra i grandi attaccanti della storia viola. La Fior...

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, Luciano Chiarugi, ha così esaltato Moise Kean: "Per quello che ha fatto vedere finora, lo inserisco tra i grandi attaccanti della storia viola. La Fiorentina deve tenerlo, perché sarebbe difficile trovargli un sostituto. La clausola garantirebbe un bell'incasso, ma per vincere servono prima di tutto i grandi giocatori”.