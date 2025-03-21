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"Kean può essere già inserito tra i grandi attaccanti della storia della Fiorentina"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, Luciano Chiarugi, ha così esaltato Moise Kean: "Per quello che ha fatto vedere finora, lo inserisco tra i grandi attaccanti della storia viola. La Fior...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 marzo 2025 15:30
"Kean può essere già inserito tra i grandi attaccanti della storia della Fiorentina" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, Luciano Chiarugi, ha così esaltato Moise Kean: "Per quello che ha fatto vedere finora, lo inserisco tra i grandi attaccanti della storia viola. La Fiorentina deve tenerlo, perché sarebbe difficile trovargli un sostituto. La clausola garantirebbe un bell'incasso, ma per vincere servono prima di tutto i grandi giocatori”. 

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