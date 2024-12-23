Kean non trova il gol da un mese: ora servono le sue reti alla Fiorentina per continuare a sognare

Kean ha il potenziale per superare il suo record stagionale di gol anche se il suo rendimento è in calo

Moise Kean continua a brillare con la Fiorentina, con 13 gol in 18 partite stagionali e 9 reti in 14 gare di campionato. Tuttavia, il suo rendimento recente appare in calo, con un solo gol nelle ultime cinque partite (in Coppa Italia contro l'Empoli, segnato in una serata segnata da un errore dal dischetto). Nelle sfide contro Cagliari, Lask, Bologna e Vitoria, Kean ha mostrato solo sprazzi del giocatore incisivo che ha dominato in autunno.

L'attaccante, mai oltre i 6 gol in un campionato di Serie A, ha ora l'opportunità di raggiungere la doppia cifra già a dicembre, a partire dalla partita contro l'Udinese e il successivo incontro con la Juventus, la sua ex squadra. Con l'allenatore Raffaele Palladino che lo considera fondamentale per le ambizioni viola, Kean è chiamato a confermare il suo status di "prescelto" (in linea con il titolo del suo album "Chosen") e leader dell'attacco gigliato.

Con 13 reti già all'attivo, Kean ha il potenziale per superare il suo record personale di 17 gol in una stagione, stabilito nel 2020/21 con il PSG. La sfida di oggi rappresenta l'occasione per tornare al gol in campionato, interrompendo un digiuno che dura dal 24 novembre. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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