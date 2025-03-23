Kean: "Non sono contento. Nel secondo gol mi sono smarcato, Raspadori mi ha dato un gran pallone"

Moise Kean ha segnato una doppietta nella partita dell'Italia contro la Germania, terminata 3-3 in rimonta. Le sue parole a fine partita

Moise Kean ha segnato due gol contro la Germania. Il centravanti della Fiorentina con la sua doppietta ha fatto iniziare la rimonta azzurra da 3-0 a 3-3, con poi il terzo gol segnato da Raspadori su rigore al 95'. A fine partita Kean ha parlato ai microfoni Rai, queste le sue parole:

"Era fondamentale tornare in campo con un atteggiamento diverso. Nel primo tempo potevamo fare meglio, ma l'importante era entrare con il giusto impatto nella ripresa, e ci siamo riusciti. Volevamo vincere, non ci siamo riusciti, ma sono comunque soddisfatto del mio gruppo. Il primo tempo? Non è stato semplice, perché la Germania è una squadra di grande qualità. Noi abbiamo cercato di dare il massimo, ma loro riuscivano a trovare spazi e hanno fatto meglio di noi. Nel secondo tempo, invece, dovevamo rientrare con un altro spirito, e penso che lo abbiamo fatto. La prossima volta andrà sicuramente meglio. Sul secondo gol segnato, mi sono smarcato, Raspa mi ha servito un gran pallone e io ho cercato di piazzarla il più in alto possibile. Ne è venuto fuori un bel gol. Per quanto riguarda il gol subito su calcio d'angolo, è stata una distrazione: può succedere. Lavoreremo per fare in modo che non accada di nuovo."