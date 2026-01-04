4 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:08

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Kean: “Nell’abbraccio con Vanoli c’era tanto fuoco, la società mi ha sempre aiutato, possiamo fare grandi cose”

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

4 Gennaio · 17:34

Aggiornamento: 4 Gennaio 2026 · 17:36

Le parole di Moise Kean al termine del gol vittoria contro la Cremonese, un successo che rilancia le speranze salvezza della Fiorentina

Gol e vittoria, non poteva esserci ingresso in campo migliore per Moise Kean che in pochi minuti ha risolto Fiorentina-Cremonese ed ha portato 3 punti pesantissimi per la Fiorentina.
L’attaccante viola ha interrotto il silenzio stampa del club ai microfoni di Dazn:

“Come un gol può arrivare all’ultimo, ci si può assolutamente salvare ed essere positivi. Era importante entrare con la testa giusta, ci siamo riusciti e adesso andiamo avanti”

Sulla svolta contro la Cremonese:
A nessuno piace stare in fondo, soprattutto a una squadra come la Fiorentina. Cercheremo di lavorare sempre di più”.

La giusta risposta alla settimana che hai passato?
“Non ho sentito nessuna voce, ero concentrato su quello che stavo facendo. Era importante liberare la testa e dare qualcosa in più in campo. La società mi ha sempre aiutato e tocca a me a ricambiare”.

Sull’abbraccio con Vanoli:
“Tanto fuoco ed è la cosa giusta che il mister trasmette, ne abbiamo bisogno. Ottimo mister, possiamo fare grandi cose”.

Sul messaggio ai tifosi:
“Di sicuro non usciremo da soli. Tutti insieme possiamo farlo e sono sicuro che una città come Firenze può dare tanto”.

