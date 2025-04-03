Kean: "Mia mamma mi ha fatto anche da padre, sono fiero di lei. Mio figlio mi ha cambiato tanto"
L'attaccante della Fiorentina Moise Kean ha rilasciato un intervista ai microfoni della FIGC, cliccando qui potete trovare l'intervista completa, questo invece è in breve estratto sulla sua famiglia e...
L'attaccante della Fiorentina Moise Kean ha rilasciato un intervista ai microfoni della FIGC, cliccando qui potete trovare l'intervista completa, questo invece è in breve estratto sulla sua famiglia e la sue gioventù:
L’Infanzia
“Da piccolo andavo in oratorio e facevamo i tornei 5 vs 5 tra Nazioni, poi il parroco ad una certa doveva chiudere ma noi aspettavamo che andava via e poi tornavamo al campo. Ti fa capire che per il calcio fai di tutto. Di quegli anni mi porto dietro bei ricordi, andavo a vedere mio fratello che giocava e dicevo se lo fa anche lui voglio farlo anche io, ai massimi livelli”
La Famiglia
“Mia mamma e mio fratello ci sono sempre stati nei momenti difficili. Ne abbiamo avuti tanti, mia mamma mi ha fatto anche da padre, sono fiero di li per me è un esempio. Mio figlio mi ha cambiato tantissimo, appena mi alzo penso a lui. Mi dà tanta motivazione, certe cose che facevo prima non posso più farle perchè c’è qualcuno che ti guarda 24 ore su 24 e sai che non puoi sbagliare”