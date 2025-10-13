Kean lascia il ritiro della nazionale e torna a Firenze, la risonanza magnetica ha escluso danni seri

Moise Kean dopo l'infortunio alla caviglia subito in Italia-Estonia farà ritorno a Firenze dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale Italiana. A comunicarlo è la FIGC con una nota sul proprio sito...

Moise Kean dopo l'infortunio alla caviglia subito in Italia-Estonia farà ritorno a Firenze dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale Italiana. A comunicarlo è la FIGC con una nota sul proprio sito ufficiale. Kean si è sottoposto anche ad una risonanza magnetica che fortunatamente ha escluso danni seri alla caviglia interessata. L'attaccante della Fiorentina adesso farà ritorno a Firenze ma resta da capire la sua disponibilità in vista di Milan-Fiorentina. Anche se comunque la Fiorentina può tirare un sospiro di sollievo, Kean non dovrebbe stare fuori a lungo