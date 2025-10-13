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Kean lascia il ritiro della nazionale e torna a Firenze, la risonanza magnetica ha escluso danni seri

Moise Kean dopo l'infortunio alla caviglia subito in Italia-Estonia farà ritorno a Firenze dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale Italiana. A comunicarlo è la FIGC con una nota sul proprio sito...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 ottobre 2025 12:06
Kean lascia il ritiro della nazionale e torna a Firenze, la risonanza magnetica ha escluso danni seri - Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Moise Kean dopo l'infortunio alla caviglia subito in Italia-Estonia farà ritorno a Firenze dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale Italiana. A comunicarlo è la FIGC con una nota sul proprio sito ufficiale. Kean si è sottoposto anche ad una risonanza magnetica che fortunatamente ha escluso danni seri alla caviglia interessata. L'attaccante della Fiorentina adesso farà ritorno a Firenze ma resta da capire la sua disponibilità in vista di Milan-Fiorentina. Anche se comunque la Fiorentina può tirare un sospiro di sollievo, Kean non dovrebbe stare fuori a lungo

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