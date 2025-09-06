Kean lancia un segnale a Pioli e alla Fiorentina: “È sempre bello giocare in coppia con un attaccante forte”

"Oggi era importante partire iniziare questo ciclo con una vittoria, ci siamo riusciti bene". Così il centravanti della Fiorentina Moise Kean dopo la vittoria contro l'Estonia. Suo il gol che ha sbloc...

"Oggi era importante partire iniziare questo ciclo con una vittoria, ci siamo riusciti bene". Così il centravanti della Fiorentina Moise Kean dopo la vittoria contro l'Estonia. Suo il gol che ha sbloccato la partita poi vinta 5-0. "Abbiamo sempre avuto un spirito buono - prosegue -, il mister da quando è arrivato ci ha dato tanto pur avendo pochi giorni a disposizione".

Avete tirato 37 volte... Paradossalmente non c'è un po' di rammarico per aver realizzato solo cinque gol?

"Le giornate non vanno sempre bene, oggi è andata così e magari la prossima volta andrà meglio".

Ti senti finalmente un giocatore importante per questa Nazionale?

"Io mi sono sempre sentito importante quando ho indossato questa maglia, ho sempre dato il 100%".

E' nata una nuova coppia d'attacco con Retegui?

"Con Mateo mi trovo assolutamente bene, è un grande attaccante. E' sempre bello giocare in coppia con un grande attaccante e oggi abbiamo dimostrato il nostro valore".

Cosa bisogna fare per migliorare ulteriormente?

"Si può sempre migliorare in ogni partita. Ma oggi è andata bene, a me piace giocare col doppio attaccante. Nel primo tempo potevamo chiuderla subito, ma poi è stato importante il secondo tempo che abbiamo disputato". Lo scrive Tuttomercatoweb