Kean, la Fiorentina ha vinto la scommessa, Palladino l’ha reinventato. Ora elemento chiave del gioco verticale

Kean è la scommessa vinta dalla Fiorentina

Moise Kean è stato protagonista assoluto nella recente vittoria della Fiorentina contro il Verona, segnando la sua prima tripletta in carriera, che arriva anni dopo la sua prima doppietta in Serie A avvenuta proprio contro la stessa squadra. L'attaccante, lasciato andare dalla Juventus in estate, si è completamente reinventato alla Fiorentina, diventando un elemento chiave del gioco verticale voluto da Palladino. Kean ha segnato con tre modalità diverse, mostrando una varietà di qualità: attacco alla profondità, acrobazia e velocità in contropiede, che lo rendono un centravanti completo.

Oltre ai gol, Kean ha dominato fisicamente contro i difensori del Verona, creando molte occasioni e mostrando un atteggiamento deciso e maturo. Ha festeggiato i gol con la

"griddy," un ballo che riflette la sua grinta, ma ha anche espresso solidarietà al compagno Ikoné, dedicandogli un gesto di vicinanza per il recente lutto. Con questa prestazione, Kean dimostra di essere una scommessa vinta per la Fiorentina e ora si prepara a competere anche in Nazionale, dove potrebbe diventare un punto di riferimento. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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