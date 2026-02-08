Kean: “Io in ritardo agli allenamenti? Non è vero, sono stato al Viola Park anche nei giorni liberi”

Moise Kean ha risposto ai giornalisti presenti in sala stampa dopo Fiorentina-Torino. Ha voluto chiarire e rispondere anche alle voci che circolavano negli ultimi giorni, queste le sue parole:

“Non ho letto niente. Io in ritardo agli allenamenti? Chi lo ha detto? Sa tante cose allora eh? Invece non è vero. Non è vero sono sempre stato con la squadra anche nei momenti difficili. Sono stato al Viola Park anche nei giorni liberi per rientrare il prima possibile, a lavorare per la caviglia che volevo tornare in un momento così. Mi è successa una cosa familiare e avevo preso dei giorni liberi. Quando sono tornato era importante recuperare per essere in campo il prima possibile.”