Kean ha segnato il 27% delle reti della Fiorentina, nessuno in A incide di più nel suo club

La Fiorentina ha vinto l’importantissimo derby salvezza con il Pisa di oscar Hjliermak, uscendo così dalla zona retrocessione e confermando il buon momento di forma che la squadra di Vanoli sta vivendo. Momento di forma che ha rivitalizzato anche Moise Kean, a segno per la terza partita consecutiva e che ha raggiunto quota 8 reti in campionato mettendo nel mirino il secondo posto della classifica capocannonieri.

C’è un dato che più di tutti certifica l’importanza di Kean con la Fiorentina, il bomber viola con le sue 8 reti su 30 complessive del club ha segnato il 27% delle reti della squadra di Vanoli. Nessuno in Serie A incide più di lui, al secondo posto c’è Lautaro Martinez che ha segnato 14 si ma su 62 totali dell’Inter, di conseguenza meno del 23% delle reti nerazzurre. Impressiona tra l’altro che le reti di Kean arrivino quasi tutte al Franchi, dove Moise ha segnato 7 delle 18 reti viola, circa il 40% del totale.

Anche in una stagione molto complicata per la Fiorentina e per lui, Kean sta dimostrando di essere centrale all’interno della squadra e di essere un leader tecnico di questo gruppo. Vittorie, successi e salvezza passano in gran parte dai suoi piedi e dalla sua capacità di segnare