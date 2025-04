Moise Kean non sarà con la Fiorentina a Cagliari. Dopo quanto emerso pochi minuti fa, arrivano aggiornamenti anche da Radio Bruno. Il centravanti viola non sarà a disposizione di Raffaele Palladino e, inoltre, non seguirà la squadra all’Unipol Domus. Infatti, il centravanti ha già lasciato il ritiro viola. Resta ancora da chiarire il motivo della sua assenza, in quanto il centravanti viola si è allenato regolarmente con i compagni nella seduta di ieri in Sardegna.