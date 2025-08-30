Kean dopo il rinnovo con la Fiorentina: "Avete creduto in me, non potevo deludere questa fiducia"
Dopo il rinnovo di Kean con la Fiorentina sono arrivate anche le prime parole ufficiali del calciatore sul sito ufficiale del club gigliato, queste le sue parole:“Ringrazio il Presidente Commisso e tu...
Dopo il rinnovo di Kean con la Fiorentina sono arrivate anche le prime parole ufficiali del calciatore sul sito ufficiale del club gigliato, queste le sue parole:
“Ringrazio il Presidente Commisso e tutta la Dirigenza per l’affetto e il supporto che mi hanno sempre dimostrato dal mio arrivo a Firenze. Tutti hanno creduto in me e non potevo deludere tutta questa fiducia. Mi sono impegnato al massimo e ringrazio ancora i nostri tifosi per il sostegno e l’affetto, tutti mi hanno aiutato molto nel raggiungere i risultati ottenuti nella scorsa stagione e il loro amore per questi colori sarà sicuramente per me una forte motivazione a fare ancora meglio, insieme al mister e ai miei compagni, nella nuova stagione appena iniziata.”