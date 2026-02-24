Kean da 7. Nazione: “Terzo gol consecutivo per lui. Ha altre due occasioni nitide”

Per La Nazione Kean migliore in campo, 7 in pagella: “Non ditegli che da quando ha cambiato colore ai capelli è tornato a segnare. Al di là di questo aspetto cromatico, è tornato a incidere quasi come ai vecchi tempi. Veloce di pensiero e lesto di piedi per buttarsi sulla palla vagante davanti a Nicolas che vale il terzo gol consecutivo per l’attaccante e soprattutto l’uno a zero. Ha altre due occasioni nitide, andando vicino al raddoppio. Ritrovato. Dall’86’ Piccoli”.